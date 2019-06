La Guerre des Chefs - Cyril : "je suis sorti avec panache"

Jusqu'au bout il aura tenté, essayé, manœuvré. Le plus fin tacticien de l'aventure Koh-Lanta a tiré ce soir sa révérence, mais avec quel panache ! On se souvient tous de sa réplique : "Aurélien, n'essaie pas de comprendre, fais comme je te dis et tu verras". Il aurait pu amèrement regretter de partir à l'orée de la finale. Mais il part avec maestro. Le groupe avait décidé de l’éliminer. Leur sentence devait être irrévocable. Pourtant Cyril en a décidé autrement : il a voulu s'en remettre au tirage au sort. Une chance sur deux plutôt que 3 chances sur 4 de sortir. Il a tiré la boule noire synonyme de sortie. Jusqu’au bout cet élégant tacticien nous aura fait vibrer. Découvrez son interview exclusive... Bonus de l'émission Koh-Lanta du vendredi 14 mai.