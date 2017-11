Lettres ouvertes : grosses émotions chez les aventuriers

Tiffany et Sandrine ont été les facteurs du courrier du cœur et d’amour. Malheureusement, tous les aventuriers n’ont pas pu avoir leurs lettres tant attendues. Chacun des membres du camp réunifié s’isole pour ouvrir ces mots. C’est avec beaucoup d’émotion qu’ils lisent leurs lettres et ont dû mal à retenir leurs larmes au fur et à mesure des mots. Mais ce sont des mots de bonheur et d’amour. Les aventuriers sont remotivés par ces mots venus de leurs proches, de leurs enfants, de leur compagne ou compagnon. De quoi se dépasser sur l’immunité qui les attend. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 03 NOVEMBRE 2017 (Emission 10).