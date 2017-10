LOL ! Explosion de rires et de grimaces en pleine épreuve à la vue des « choses vivantes » !

FOCUS - Magalie et Mélanie n’auraient jamais imaginé en arriver à cette phase de l’épreuve de dégustation. Magalie l’a bien dit qu’elle redoutait cette épreuve ayant une phobie des insectes. Et bien Magalie est arrivée finaliste de la seconde manche face à Fabian. Tous deux ont un binôme choisi respectivement par leur adversaire : Magalie avec Mélanie et Fabian avec Marguerite. Mélanie a été choisie par Fabian car justement elle a fermement annoncé que ce jeu de la dégustation n’était vraiment pas fait pour elle. Surtout le ver avec les gros yeux : le fameux ver coco, tout blanc qui gigote dans tous les sens… Regardez leurs réactions à la vision de ces insectes ! Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 27 octobre 2017 (Emission 9).