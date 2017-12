« Loyauté des jeunes », « Trahison des anciens », Sébastien dénonce.

Sébastien, comme les autres aventuriers, reconnait que les anciens n’ont pas joué la carte de la loyauté depuis le début de l’aventure. C’est ce qu’il leur a manqué et c’est ce qui a perdu les anciens. Explication de Sébastien qui n’hésite pas dénoncer Fabian et Maxime qui ont coupé le pacte des rouges du départ et qui fait qu’aucun rouge n’a gagné. Sébastien va même jusqu’à parler de trahison non assumée. Extrait REPLAY de la finale de KOH-LANTA FIDJI du 15 décembre 2017