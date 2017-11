Magalie, dans la balance des votes ?

Les stratégies évoluent sur le camp blanc. Cette nuit passée en petit comité, loin de la team vainqueur du confort, Mélanie, Maxime, Tiffany, Sandrine et Marguerite se sont nourris de complicités et d’échanges. Cette belle nuit a permis de resserrer les liens. Et ce matin les anciens regardent Tiffany d’un autre œil. Les anciens ont appris à connaitre Tiffany au point de réviser leur jugement sur la jeune fille. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 03 NOVEMBRE 2017 (Emission 10).