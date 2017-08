Magalie « Grâce à cette détermination, cela va me permettre d’aller loin »

Magalie, 29 ans est danseuse et vit en Seine-Saint-Denis. C’est une grande passionnée de la danse et en a fait son métier. Magalie a du caractère et elle sait ce qu’elle veut. Cette danseuse professionnelle a été maman très jeune, à l’âge de 18 ans. Concilier sa vie de maman et sa carrière, cela n’a pas toujours été facile. Mais elle en fait un point d’honneur : c’est ce qu’il lui donne toutes ces forces et sa détermination qui lui permettra d’aller loin dans l’aventure.