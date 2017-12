Pour Magalie, une soirée en amoureux au bout du monde

A quelques kilomètres du camp blanc, Magalie et Loïc profitent d’une soirée comme à la maison, en amoureux. C’est le 38è levé de soleil de l’aventure. Comme dans un rêve, Magalie se réveille auprès de son compagnon. Mais il y a toujours une fin aux bonnes choses et Magalie après le petit déjeuner va devoir rejoindre ses adversaires et le camp blanc en vue d’affronter la prochaine immunité. Une épreuve cruciale car seule le vainqueur aura l’assurance de faire partie des 4 finalistes de Koh-Lanta Fidji. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 8 DECEMBRE 2017 (Emission 13).