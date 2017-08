Manu « J’adore les défis et Koh-Lanta est un défi »

Manu, 57 ans, habite dans la région bruxelloise. Manu se décrit comme un leader charismatique. Le doyen de l’aventure ne doute pas. Physicien de formation et patron d’entreprise, il a construit sa vie professionnelle sur son charisme qu’il décrit comme irrésistible. Pour Manu, l’âge n’est pas un problème, bien au contraire, il veut se servir de sa maturité et de son expérience pour fédérer autour de lui dans Koh-Lanta. Manu est un homme de défi et Koh-Lanta Fidji est un défi. Son but ultime c’est gagner.