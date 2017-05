Manuella, contrainte d’abandonner

Déjà sujette à un malaise lors de l’épreuve de confort de la dégustation et très faible depuis plusieurs jours, Manuella n’a plus de force. Marjorie appelle le médecin immédiatement car le cas de Manuella ne s’arrange pas. Allongée, ne tenant plus debout, le service médical prend une décision radicale : l’aventure Koh-Lanta s’arrête là pour la jeune maman. Tous les aventuriers soutiennent Manuella et lui répètent qu’ils ne vont pas l’oublier. La jeune mannequin a été au bout de son aventure. La tête était encore là mais le corps ne suivait plus. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 9 - Vendredi 5 mai 2017 sur TF1.