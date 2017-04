Manuella, submergée par l’émotion lors de son appel à sa famille

C’est une Manuella toute excitée à l’idée de parler à son compagnon et à ses deux fils qui prend le téléphone. C’est avec beaucoup d’émotion que Manuella entend la voix familière d’Albano au bout du fil et son visage s’illumine. Ses deux fils lui disent qu’ils pensent très fort à elle et qu’ils sont très sages depuis qu’ils ont commencé l’école ! Un moment touchant que vit la maman mannequin. Juste le temps d’envoyer des sacs de bisous et la conversation s’arrête. Manuella ne peut retenir ses larmes et éclate en sanglots. Mais ce sont des larmes de joie ! Manuella veut croquer la vie à pleines dents. C’est sûr, elle rentrera changée après cette aventure. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 6 - Vendredi 14 Avril 2017 sur TF1.