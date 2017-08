Marguerite « Quand je suis accrochée dans un challenge, j’y vais à fond et je gagne ! »

Marguerite, 52 ans, est chef d’entreprise et vit à Lille dans le Nord. Sa plus grande joie est d’être mariée depuis 30 ans et d’avoir cinq filles. Maman d’une famille nombreuse, il faut être polyvalent et multitâches et pense que cela va bien lui servir pendant l’aventure de Koh-Lanta Fidji. Marguerite est passionnée de sport et pratique le hockey sur gazon. Son tempérament demande à ce que ça bouge, qu’il y ait des défis, et n’est pas du tout dans la routine. A 52 ans, Marguerite ne lâche rien si elle est accrochée à un challenge en y allant à fond pour gagner !