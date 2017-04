Maria à son chéri : "ça va, tu manges bien ?"

Quand Maria prend le téléphone, c’est pour appeler son chéri Sylvain. Et quand elle entend enfin sa voix, c’est le soulagement. Maria ne peux s’empêcher de pleurer et de lui répéter qu’elle l’aime. La jeune femme est inquiète de savoir si son homme mange bien ! Mais Sylvain a les mots pour la rassurer et l’encourager à aller loin. Après avoir eu des nouvelles rassurantes sur sa famille et son compagnon, il est temps de passer le téléphone au prochain aventurier. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 6 - Vendredi 14 Avril 2017 sur TF1.