Maria est éliminée

Les rouges doivent disputer la fameuse épreuve des tables à bascule. Une épreuve qui demande beaucoup de concentration et de mental. L’enjeu est de taille : celui qui termine dernier sera éliminé sur le champ et devra quitter l’aventure. Sébastien est le premier à venir à bout de l’épreuve, suivi par Manuella. En troisième, Yassin finit par empiler les huit pièces et à passer la ligne d’arrivée. C’est ensuite Marjorie qui se qualifie. Grande concentration pour Clémentine qui finit par franchir la ligne elle aussi. En finale, cela se joue entre Sandro et Maria. Finalement, c’est la marseillaise qui s’incline. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 7 - Vendredi 21 Avril 2017 sur TF1.