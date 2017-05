Marjorie à Mathilde : “T’as des boules qui ont poussé !”

Sur le camp réunifié, les aventuriers s’organisent pour améliorer leur qualité de vie ! Sébastien commence à construire une cabane pendant que certains vont pêcher. Et pour Mathilde, les bulots et les huitres étaient au rendez-vous ! Elle revient de sa pêche miraculeuse avec les poches de son short bien remplies ! Et comme dirait Marjorie : « T’as des boules qui ont poussé ? » ! En tout cas, les aventuriers vont se régaler ce soir. Une chose est sûre, Clémentine et Vincent ne risquent pas d’en profiter après leur merveilleux confort. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 10 - Vendredi 12 mai 2017 sur TF1.