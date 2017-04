Marjorie, enchantée d’entendre son mari et ses enfants

C’est Teddy, le mari de Marjorie, qui décroche me téléphone. Le couple est ensemble depuis 24 ans ! 24 ans d’amour et deux enfants. C’est un vrai plaisir pour Marjorie d’entendre la voix de son mari. En larmes, Teddy l’encourage à aller jusqu’au bout et lui confie qu’elle est une femme exceptionnelle ! Mégane et Allan sont très émus aussi d’avoir leur mère au téléphone. Cet appel fait du bien à Marjorie qui confie à Denis Brogniart qu’elle pense impressionner sa famille. Ils sont fiers d’elle et la soutiennent pour qu’elle aille jusqu’au bout. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 6 - Vendredi 14 Avril 2017 sur TF1.