Marjorie, la maman de la tribu, sur la sellette ?

Sur le camp de la tribu réunifiée, les repas sont préparés au millimètre. Chaque portion de riz est mesurée équitablement. Et c’est la maman du groupe, Marjorie, qui s’occupe du repas. Il faut dire que c’est sa spécialité ! Et au menu, ça sera riz nature pour tout le monde. Marjorie est très fière d’être arrivée à ce stade de l’aventure. Pas sportive au départ, elle a prouvé qu’elle pouvait être une vraie aventurière. Mais la nordiste sait très bien qu’elle est très fatiguée et ses compagnons aussi. La question commence à se poser : dans la logique du mérite de la nouvelle tribu blanche, Marjorie pourrait être la prochaine éliminée ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 10 - Vendredi 12 mai 2017 sur TF1.