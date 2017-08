Marta « Si je gagne les 100.000 euros, je vais sans doute les dépenser dans des sacs ! »

Marta, 21 ans, habite à Monaco, aime la ville, les belles choses et la mode. Cette étudiante en Communication et Marketing adore la compétition et n’aime pas perdre. Plus jeune, Marta était une athlète de haut niveau en athlétisme : championne de France aux 4 fois 1000 mètres. A Koh-Lanta Fidji, il y a une place et un seul vainqueur. Marta veut prouver à son père qu’elle est toujours capable de réaliser des performances exceptionnelles.