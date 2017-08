Marvyn « Je fais Koh-Lanta pour rendre fiers ma mère et mon frère…»

Marvyn, 20 ans, vit dans l’Ille-et-Villaine. Il était barman et occupe maintenant le poste de commercial dans une start-up. Marvyn se décrit comme quelqu’un qui s’adapte rapidement et quelqu’un de jovial. Il a grandi plus vite que les jeunes de son âge puisqu’adolescent, à cause de conflits familiaux, il quitte le foyer familial, sa mère et son frère, pour aller vivre avec sa grand-mère. Il participe à Koh-Lanta Fidji pour rendre fiers ma mère et mon frère, et leur prouver qu’il veut réussir et qu’il va réussir.