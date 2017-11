Maxime ne s’en cache pas, l’objectif de son dernier vote était de casser le duo Romain – Sébastien. Ce dernier est parti au dernier conseil à la grande surprise des anciens. Sébastien et Romain se voyaient sur les poteaux et çà, Fabian et Maxime ont fait résistance et ont défendu leur place en mettant les jeunes dans leur camp. Il faut toujours avoir un coup d’avance, comme aux échecs ! Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 03 NOVEMBRE 2017 (Emission 10).