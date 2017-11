Maxime passe à l’offensive

Romain cogite aussi. Il a deux options : jouer son collier à ce conseil ou le garder pour plus tard. Tout le monde croit que Romain va le sortir à ce conseil et du coup cet aventurier pourrait en jouer. Romain veut attendre la dernière minute pour prendre cette décision. Est-ce que son instinct va le pousser à le jouer ? Le coach sportif hésite. Mais les aventuriers sont en binôme et s’il prend ce risque de garder cet avantage au prochain conseil, il emmènerait Marguerite dans sa chute. Garder son collier c’est une assurance de se rapprocher de la finale, son rêve depuis 33 jours. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 17 NOVEMBRE 2017 (Emission 11).