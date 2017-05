Le meilleur de l'émission 10 : la faim se fait sentir

L'élimination de Sandro a agit comme un coup de tonnerre dans la tribu réunifié. Désormais, la moindre stratégie peut complètement se retourner contre les plus malins. Les aventuriers se concentrent donc sur les épreuves sportives et sur la survie en communauté sur le camp. Qui aura le plus grand mental ? Rendez-vous vendredi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite de Koh-Lanta Cambodge !