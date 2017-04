Le meilleur de l'émission 5 : déluge chez les bleus

Après 15 jours de survie, les aventuriers de Koh-Lanta Cambodge connaissent les premiers gros signes de fatigue... Il faut dire que les éléments ne jouent pas forcément en leur faveur ! Le camp bleu se retrouve complètement inondé par une pluie diluvienne qui emporte leurs affaires... et le feu ! C'est une véritable catastrophe, d'autant plus que les rouges sont plus forts que jamais dans les épreuves. Ils remportent ainsi le précieux kit de pèche, permettant à Sébastien d'obtenir le premier poisson de l'aventure ! Rendez-vous vendredi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite de Koh-Lanta Cambodge !