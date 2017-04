Le meilleur de l'émission 7 : le retour de Kelly

Les rebondissements pleuvent dans cet épisode de Koh-Lanta ! Les rapports de force ne sont plus les mêmes, car les rouges connaissent leur premières vraies mésaventures. En effet, en plus de la défaite au jeu de confort, Bastien se voit contraint de quitter l'aventure à cause de son genou. Heureusement, Kelly vient renforcer l'équipe, ce qui leur permet de tout rafler au jeu d'immunité. Les bleus, une nouvelle fois divisé, choisissent d'éliminer Yves, dont le fort caractère ne fait pas l'unanimité. Rendez-vous vendredi prochain pour la suite de Koh-Lanta Cambodge !