Le meilleur de l'émission 8 : Deux colosses au tapis

C'est l'heure de la réunification sur Koh-Lanta ! Alors que les bleus gagnent l'épreuve de confort du labyrinthe...Denis Brogniart vient annoncer aux aventuriers que la réunification est proche. Pour chacun, il faut choisir le meilleur ambassadeur possible, celui qui arrivera par tactique et stratégie à faire chavirer l'autre. Pour les bleus, ce sera Mathilde et pour les Rouges, Sandro. La suite du meilleur de cet épisode, c'est ici ! Rendez-vous vendredi prochain pour la suite de Koh-Lanta Cambodge !