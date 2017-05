Cela fait maintenant 30 jours que les aventuriers de Koh-Lanta survivent ! Et les premiers gros signes de faiblesse se font ressentir... Les rapports de force ne sont plus comme avant dans les épreuves, et les nerfs sont à fleur de peau. Retrouvez les meilleurs moments de l'éliminé de l'émission 10 au travers d'une rétrospective ! Entre émotion, héroïsme et trahison, l'aventure monte d'un cran !