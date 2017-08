Mel « C’est plus sur un point de vue personnel que je fais Koh-Lanta »

Mel, 25 ans, habite la région parisienne et est étudiante en Marketing Digital. Cette étudiante, qui a rompu les liens avec sa famille depuis 2 ans, s’assume toute seule financièrement en travaillant 7 jours sur 7, la semaine en agence de pub et le week-end sur les marchés. A travers Koh-Lanta Fidji, elle veut impressionner ses parents et plus particulièrement son père, à qui elle veut prouver qu’elle n’est plus la gamine d’il y a 2 ans, qu’elle est devenue une vraie combattante.