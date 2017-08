Mélanie « Pour certains, j’ai trop la bougeotte, je parle beaucoup, je fais du bruit, je rigole fort »

Mélanie, 34 ans, vit en Suisse et élève seule ses deux enfants. Impulsive, instinctive, Mélanie ose et n’a pas peur de l’inconnu. Mélanie se décrit comme quelqu’un qui a la bougeotte, qui parle beaucoup et qui fait du bruit et qui rigole fort. L’esprit jeune, enthousiaste et ayant de l’humour, Mélanie compte sur ces qualités pour être acceptée au sein du groupe d’aventuriers de Koh-Lanta Fidji