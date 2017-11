Mélanie s’énerve !

Mélanie est en colère : tous les anciens se retrouvent en binôme avec des jeunes, mettant en péril les stratégies et le pacte des anciens. Aujourd’hui, obligée d’éliminer l’un des ex-Rouges et par peur de perdre Sandrine, sa grande amie de l’aventure, elle craque. Pour elle, tout est de la faute de Maxime et Fabian qui n’ont pas respecté leur parole de base et qui ont permis aux trois jeunes, André, Tiffany et Magalie d’aller si loin dans l’aventure. Comme elle le dit si bien elle-même, malgré sa nature calme et souriante, « dès que je pète un câble, c’est laid ! » Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 17 NOVEMBRE 2017 (Emission 11).