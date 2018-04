Y’a de l’eau dans le gaz - Cassandre est fière de cette victoire d’équipe et surtout soulagée de ne pas aller au conseil. Cassandre pressent que l’unité de la tribu est mise à mal. Jérémy ne cache plus son agacement vis-à-vis de Cassandre, et trouve qu’elle prend de mauvaises décisions… Extrait issu du REPLAY de l’émission 5 de Koh-Lanta : le combat des héros du vendredi 13 avril 2018