Nouveau conseil pour les bleus : comment remonter la pente ?

La situation s’est sérieusement détériorée chez les bleus ces trois derniers jours. Ils ont non seulement enchaîné deux défaites, mais, en plus, ils ont perdu le feu la nuit dernière ! Un atout essentiel dans Koh-Lanta. Dans ces conditions, certains, les plus faibles, ont des sautes de moral, deviennent plus vulnérables. Et dans Koh-Lanta, les plus fragiles deviennent des proies faciles au moment du vote. D’autant plus que les bleus doivent garder toutes leurs forces dans la perspective des futurs duels face aux rouges. Heureusement dans ce groupe bleu, il subsiste un noyau dur capable de tenir la barre pour inverser la tendance et de remonter la pente ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 5 - Vendredi 7 Avril 2017 sur TF1.