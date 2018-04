Des nouveaux Jaunes, une nouvelle aventure (Ep.4)

Les deux équipes ont été recomposées. C’est donc une nouvelle équipe Jaune qui arrive sur le camp Jaune où le faut crépite. Au grand bonheur des ex-Rouges qui n’ont jamais connu ce confort depuis le début de cette saison. Tous sont ravis de leur campement et de ses environs. Et c’est un nouveau capitaine à la tête de cette équipe : Dylan. Dylanrevit. Il est fier de sa prestation lors de l’épreuve du paresseux, et de son nouveau rôle : enfin le premier ! Le jeune Luxembourgeois peut maintenant maitriser sa destinée.Extrait du REPLAY de Koh-Lanta : Le combat des héros du vendredi 6 avril 2018