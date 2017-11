Opération coup de bluff !

Tiffany et Magalie ont décidé de lancer une vaste opération de bluff sur le camp blanc. Les deux amies ne reculent devant rien. Elles poussent la comédie jusqu’à dire tout haut ce que leurs adversaires ont envie d’entendre. Tiffany et Magalie poussent les anciens à voter Maxime pour que les jeunes votent Marguerite et que Romain ne sortent pas son collier… Ainsi Tiffany, Magalie, André et Maxime (+ 1 vote supplémentaire de Fabian) voteraient le binôme Romain-Marguerite. Contrairement à Mélanie, Sandrine, Romain et Marguerite voteraient Maxime ou André. Cette solution c’est au cas où Romain ne jouerait pas son collier… Va-t-il le sortir au conseil ? Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 17 NOVEMBRE 2017 (Emission 11).