Plus rien ne sera pareil après ce jeu de confort

Denis Brogniart vous retrouve dans un cadre paradisiaque des Fidji pour vous parler du prochain bouleversement de l’aventure du combat des héros. Nous sommes au 10è jour de l’aventure avec une équipe jaune et une rouge. Tout va changer, les cartes vont être rebattues car tous les concurrents vont disputer un jeu de confort mais en INDIVIDUEL… C’est désormais chacun pour soi le temps d’un jeu où ils devront oublier les co-équipiers, leur couleur et leurs adversaires. Ils seront seuls face à leur destin dans une épreuve de patience. Mais pourquoi ce jeu de confort est si important ? Car tout simplement il va provoquer un avantage très conséquent pour le premier concurrent arrivé en tête ; un avantage conséquent pour le deuxième … Nuance importante à retenir… et puis le moins bon, le dernier… enfin le premier qui tombera de l’épreuve, cet aventurier-là aura un vote contre lui pour le prochain conseil. C’est un moment à ne pas manquer puisqu’ après ce jeu de confort rien ne sera pareil …. Rendez-vous vendredi dès 21 heures sur TF1 et MYTF1 pour le REPLAY