Portraits des aventuriers de l’île des Héros 1/2

Quatorze naufragés, âgés de 20 à 56 ans, vont se retrouver à plus de 17 000 km de la France, aux îles Fidji. Les quatorze nouveaux aventuriers de Koh-Lanta viennent vivre l’aventure de leur vie, loin de chez eux. Ahmad (30 ans - Rhône), travailleur acharné et fin stratège. Alexandra (47 ans - Côtes d’Armor), douce et énergique. Benoit (43 ans - Morbihan), dynamique et insatiable. Charlotte (27 ans - Seine Saint-Denis), empathique et volcanique. Claudia (21 ans - Meurthe et Moselle), enjouée et persévérante. Delphine (36 ans - Yvelines), excessive et directe. Eric (56 ans - Haute-Loire), indestructible et travailleur acharné. Koh-Lanta : l’île des Héros, une émission présentée par Denis Brogniart. À partir du 21 février 2020 à 21h05 sur TF1.

