Portraits des aventuriers de l’île des Héros 2/2

Quatorze naufragés, âgés de 20 à 56 ans, vont se retrouver à plus de 17 000 km de la France, aux îles Fidji. Les quatorze nouveaux aventuriers de Koh-Lanta viennent vivre l’aventure de leur vie, loin de chez eux. Inès (25 ans - Paris), attentive et sensible. Joseph (27 ans - Calvados), débrouillard et sensible. Naoil (37 ans - Hauts de Seine), fonceuse et obstinée. Pholien (29 ans - Belgique), compétiteur et calme. Régis (40 ans - Yonne), diplomate et ambitieux. Sam (20 ans - Haut-Rhin), préparé et efficace. Valérie (58 ans - Loire Atlantique), épanouie et bonne vivante. Koh-Lanta : l’île des Héros, une émission présentée par Denis Brogniart. À partir du 21 février 2020 à 21h05 sur TF1.

