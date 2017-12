Les premières minutes de la finale de Koh-Lanta Fidji !

VENDREDI 15 DECEMBRE, c’est la dernière de Koh-Lanta Fidji. Vous connaitrez en direct l’identité de l’ultime aventurier de ce Koh-Lanta Cambodge qui repartira avec les 100 000 euros de gain. Trois de ces quatre prétendants au titre de grand gagnant de Koh-Lanta ont moins de 30 ans : ils faisaient partie tous les trois de la tribu des jeunes au début de l’aventure. Et ils ont résisté contre vents et marées, au rouleau compresseur des anciens. La première qualifiée pour la finale, c’est Tiffany. Et pourtant du haut de ses 22 ans, cette jeune étudiante en art dramatique n’était pas du tout dans son élément au début de l’aventure. Mais elle s’est battue contre ses phobies et contre le groupe des anciens qui a tout fait pour l’éliminer. Elle n’a rien lâché : redoutable compétitrice, fine stratège sur le camp… Tiffany s’est construite une âme d’aventurière et en plus s’est liée d’une grande amitié avec Magalie. Cette dernière n’a jamais baissé les bras : elle a traversé l’aventure sans jamais départir sa joie de vivre. Dans l’adversité, la jeune femme s’est transformée en guerrière, rageuse. André aussi est prêt à en découdre car le benjamin de l’aventure revient de loin et a su rebondir. Bon vivant et apprécié de tous, le benjamin de l’aventure tissé des liens d’amitié fort avec ses partenaires Marvyn et Théotime mais aussi avec certains de ses adversaires. Mais la partie est loin d’être gagnée car face à lui se dresse Sandrine. Cette force de la nature représentante de la tribu des anciens : l’ultime rescapée du naufrage des rouges. Fidèle à ses valeurs et à ses promesses, Sandrine a fait l’unanimité. Sandrine, Magalie, Tiffany et André : ce sont les 4 finalistes de cette incroyable aventure. Alors qui remportera Koh-Lanta et les 100 000 euros promis au vainqueur ? Au départ ils étaient 20, vendredi il n’en restera qu’1 ! Extrait REPLAY de la finale de KOH-LANTA FIDJI du 15 décembre 2017