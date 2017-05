Les premières minutes de l’émission 11 : une alliance garçons en préparation ?

Au Cambodge, il reste huit prétendants au titre ultime de meilleur aventurier de la saison : Frédéric, Claire, Sébastien, Mathilde, Corentin, Clémentine, Vincent et Kelly. Ils veulent tous aller jusqu'au bout, vivre la course d'orientation et se confronter aux mythiques poteaux. Mais cette semaine, les naufragés n'ont plus leur destin entre leurs seules mains… Ils devront jouer en binôme et il y aura donc deux éliminés au conseil. Est-ce que les garçons vont mettre en place une alliance ? Clémentine de son côté avoue que le challenge commence à être intéressant. La haute savoyarde possède deux avantages considérables : un double vote au conseil et un collier d'immunité. Pour espérer rester, il va donc falloir redoubler de force et d'énergie ! Entre espoir et déceptions, amitiés et stratégies, rien ne va plus pour les aventuriers... Rendez-vous vendredi 19 mai à 20h55 sur TF1 !