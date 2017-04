Les premières minutes de l’émission 6 : direction l'infirmerie pour Claire, très affaiblie...

Au Cambodge, l'affrontement entre les équipes continue et la compétition entre les naufragés s'intensifie. Sur le camp bleu, la météo a été capricieuse ces derniers jours, ce qui a entrainé la perte du feu. Après le départ de Félicie au conseil, c'est Claire qui s'est sentie mal et qui n'arrivait plus à parler. Le médecin a préféré emmener Claire avec lui à l'infirmerie pour passer la nuit en observation. Le sort s'acharne pour les Takeo qui ont peur de perdre Claire pour raison médicale... Rendez-vous vendredi 14 avril à 20h55 sur TF1 pour la suite de Koh-Lanta Cambodge.