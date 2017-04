Les premières minutes de l’émission 7 : Yves/Frédéric, les frères ennemis !

L'aventure se poursuit sur Koh Rong et les naufragés ne connaissent aucun répit. De coups de gueule homériques en rebondissements, les aventuriers vont connaitre des moments mouvementée ! Sur le camp bleu, Kelly a été éliminée au conseil mais Yves a eu peur de partir. Vexé, il continue de s'isoler des autres membres de la tribu. La communication est difficile chez les Takeo et le ton monte rapidement. Yves reproche à Frédéric d'être trop proche de Vincent, Claire et Mathilde et de ne plus être impliqué. Les frères ennemis se crient dessus sans arriver à se mettre d'accord... Vont-ils se réconcilier ? Découvrez les premières minutes de la prochaine émission de Koh-Lanta sur MYTF1 et rendez-vous vendredi à 20h55 sur TF1.