Les premières minutes de l’émission 8 :avant la réunification, les bleus finissent le riz !

L'heure de la Réunification a sonné ! Tous les Aventuriers se retrouvent sur un seul et même camp. Mais l'un d'entre eux devra être sacrifié ! Les ambassadeurs parviendront-ils à se mettre d'accord sur le nom de l'aventurier qui devra quitter l'aventure ou miseront-ils sur le destin en allant jusqu'aux fatidiques boules noires pour ne pas sacrifier l'un des leurs ? Les Bleus et les Rouges jouent-ils encore collectif ou l'aventure est-elle déjà individuelle ? Une chose est sûre, pour s'en sortir, il va falloir ruser et ne pas se tromper d'alliés ! Rendez-vous vendredi à 20h55 sur TF1.