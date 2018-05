Les premières minutes de l’émission 8

Candice est partie, certains sont ravis, d’autres encore peinés, notamment Alban. Pour lui, la notion de mérite a vite été enterrée car Candice fait peur, elle est forte sur les épreuves et est très proche de Jérémy. Alban résume la situation « On a perdu une championne au nom d’une stratégie ». Alban est triste et a du mal à le cacher. Quant à Jérémy, il s’est fait une raison et soigne son rapprochement avec Pascal, notamment. Si non, il pourrait être le prochain à partir … Mais Jérémy sait faire la part des choses, entre la stratégie et l’affectif… EXTRAIT du REPLAY de Koh-Lanta : le combat des héros de l’émission 8 du 4 mai 2018