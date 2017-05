Les premières minutes de l'émission 9 : les ex-bleus trouveront-ils un collier ?

Vendredi dans Koh-Lanta, les bleus accusent le coup. Après le choc de la réunification, et les éliminations de Yassin et Vincent, les naufragés sont sonnés. Surtout les ex-bleus qui accusent le coup après le départ du pilier de l'équipe. Frédéric ne compte pas se laisser faire et part à la chasse aux collier d'immunité avec Corentin ! Mais les émotions vont s’enchaîner. Entre coup de bluff et coup de théâtre après le retour d'un aventurier, les Robinsons vont de surprise en surprise et créent une nouvelle tribu. Amitiés et déceptions seront de la partie ! Rendez-vous vendredi à 21h sur TF1 pour la suite de Koh-Lanta Cambodge.