Qu’est-ce que Le paradis perdu de Koh-Lanta Fidji ?

Tout bascule dès Vendredi 1er septembre à 21h dans la nouvelle édition de Koh-Lanta Fidji. En effet, pour la première fois dans l’histoire de Koh Lanta, deux adversaires, un rouge et un jaune, devront unir leurs forces pour peut-être changer leur avenir dans l’aventure. En effet, c’est sur l’île du Paradis perdu, battu par les vents du Pacifique Sud, qu’un aventurier de chaque tribu, un rouge et un jaune, un ancien et un jeune, partiront à la recherche de mystérieux coffres, chacun contenant un ou plusieurs avantages stratégiques. Des éléments susceptibles de changer le destin de ceux qui les trouveront ! Rendez-vous tous les vendredis à 21h dès le 1er septembre sur TF1 et MYTF1. Extrait du Replay de Koh-Lanta Fidji du 1er septembre 2017