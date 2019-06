Cindy, Maud et Steeve sont nos trois finalistes ! En ce dernier jour de compétition, ils affrontent la mythique épreuve des poteaux. Ils vont devoir tenir le plus longtemps possible sur des poteaux de 23 cm. La difficulté monte d'un cran au fur et à mesure des heures. Qui a remporté l'ultime épreuve ? La réponse en images. Extrait de l'émission du 21 juin 2019.