Les raisons de leur sentence «Tu as été beaucoup plus suiveuse que meneuse »

SPOILER - Dans Koh-Lanta on s’attend tous à des rebondissements et des surprises. La sentence des aventuriers de la tribu réunifiée est tombée… Ils ont décidé d’éliminer un des leurs et leur décision est sans retour. La flamme s’est éteinte pour Marguerite aux portes de la finale. Ce sortant de cette treizième émission s’en va en ayant joué jusqu’au bout sa dernière carte. Marguerite, très méritante, fait peur aux autres aventuriers pour la finale. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 8 DECEMBRE 2017 (Emission 13).