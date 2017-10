Les raisons de leur sentence « Sébastien, tu es un adversaire redoutable »

ATTENTION SPOILER – Dans Koh-Lanta on s’attend tous à des rebondissements et des surprises. La sentence des aventuriers de la tribu réunifiée est tombée… Ils ont décidé d’éliminer un des leurs et leur décision est sans retour. La flamme s’est éteinte pour Sébastien, le routier du Nord. Ce sortant de cette neuvième émission a été lâché au dernier moment par un nouveau revirement de Maxime qui a fait volte-face lors de son vote. Encore un aventurier qui paye les incertitudes de Maxime, pivot de cette tribu réunifiée… Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 27 octobre 2017 (Emission 9)