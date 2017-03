Le résumé des épisodes 1 et 2

La semaine dernière, trois nouveaux aventuriers sont arrivés au Cambodge. Des concurrents hors pair : Vincent, ex-rugbyman, Claire spécialiste de la survie, et Sébastien pro de l’escalade. En gagnant l’épreuve de confort, l’équipe rouge a pu choisir le renfort de son choix : Sébastien. Vincent a découvert le camp jaune où il a vite fait l’unanimité. De son côté, Claire a atterri chez les bleus, une tribu désorganisée au possible. Malgré les bons conseils de Claire, les tensions entre Yves et les filles ne se sont pas réglées. Ce sont les rouges qui ont encore une fois remporté l’épreuve d’immunité et les jaunes ont perdu. Lors du conseil, c’est Sabine qui é été éliminée car jugée moins bien intégrée dans la tribu des Sokka. Les jaunes ne sont plus que 6. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 3 - Vendredi 24 Mars 2017 sur TF1.