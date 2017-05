Le résumé des épisodes 1 à 10

Sur Koh Rong, c’est une tribu blanche qui évolue désormais. Les lignes ont bougé ! Le rouge et le bleu semblent être des couleurs oubliées. Les affinités ont pris le dessus. Mais du coup, on constate une division filles – garçons. Claire est entre les deux groupes même si son cœur penche vers le groupe des garçons. D’ailleurs, elle a remporté le totem d’immunité, ce qui l’a mise à l’abri du vote. Les filles ont visé Corentin qu’elles jugent moins méritant, alors que les garçons voulaient éliminer Kelly. Marjorie a aussi été évoquée car fatiguée. Et c’est finalement la logique du mérite qui l’a emporté : Marjorie a été éliminée à l’issue du conseil. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 11 - Vendredi 19 mai 2017 sur TF1.