Le résumé des épisodes 1 à 4

Au Cambodge, c’est une nouvelle ère qui a commencé vendredi dernier. Il n’y a plus que deux tribus encore en course : les bleus et les rouges. En effet, à l’issue du dernier jeu de confort, l’équipe jaune a perdu et a été dissoute. Claire et Manuella ont choisi les nouveaux membres de leurs tribus : Sandro et Maria chez les rouges - Brahma, Vincent, Félicie et Corentin chez les bleus. Les nouvelles recrues ont découvert leur nouveau camp. Sur le camp bleu, l’ambiance est bonne car Yves et Kelly se sont rabibochés, et les nouveaux venus mettent la main à la pâte. Chez les rouges, c’est plus compliqué. Sandro et Maria ont vite décelé des crispations envers Yassin et surtout Franck. Et les rouges ont perdu leur première épreuve d’immunité. Au conseil, cela s’est joué entre Maria, peu performante sur les épreuves, et Franck qui continuait à agacer ses coéquipiers. C’est finalement Franck qui s’en est allé non sans vider son sac avant de partir. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 5 - Vendredi 7 Avril 2017 sur TF1.