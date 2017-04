Le résumé des épisodes 1 à 5

Au Cambodge, il n’y a plus que deux tribus qui s’affrontent : les rouges et les bleus. Les jaunes ont été dissous au sein des Bokor et des Takeo. Sandro et Maria ont de la veine car ce sont les rouges qui ont remporté le kit de pêche. Et les poissons sont au rendez-vous ! Les Bokor remportent aussi l’épreuve d’immunité et repartent avec le précieux totem. Tout va bien sur le camp rouge, sauf peut-être un agacement grandissant pour Yassin. Chez les bleus, c’est difficile pour les ex-jaunes Vincent, Félicie, Brahma et Corentin car leur nouvelle équipe perd... et la nature s’acharne ! Un déluge tombe en pleine nuit sur le camp et les Takeo perdent le feu… et le moral ! Au conseil, les bleus ont éliminé Félicie au mental chancelant. Et Claire, très affaiblie, a été évacuée à l’infirmerie pour la nuit. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 6 - Vendredi 14 Avril 2017 sur TF1.